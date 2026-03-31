Le gouvernement, réuni en conseil ministériel restreint au Palais de la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, a annoncé lundi une série de mesures visant à réformer en profondeur les systèmes de santé, de sécurité sociale et de couverture sanitaire, avec pour priorité la disponibilité continue des médicaments.

À l’ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a insisté sur le caractère « prioritaire et urgent » de ces réformes, soulignant la nécessité de garantir l’accès équitable aux médicaments pour tous les citoyens, dans toutes les régions du pays.

Elle a appelé à la mise en œuvre de réformes structurelles pour améliorer la gouvernance du système pharmaceutique et assurer un approvisionnement régulier tout au long de l’année.

« Il est impératif d’assurer la disponibilité des médicaments de manière permanente et de rationaliser la gestion du secteur à travers des réformes profondes », a-t-elle déclaré, mettant en avant l’importance du renforcement des mécanismes de contrôle et d’inspection à toutes les étapes du circuit pharmaceutique.

Parmi les principales décisions annoncées figurent le renforcement des financements de la pharmacie centrale, la constitution d’un stock stratégique de médicaments, notamment vitaux et spécifiques, ainsi que la généralisation des systèmes numériques pour assurer la traçabilité des circuits de distribution et une meilleure gestion des stocks.

La cheffe du gouvernement a également souligné que la digitalisation du secteur constitue un levier essentiel pour améliorer la transparence et l’efficacité, appelant à une meilleure exploitation des plateformes numériques pour suivre l’approvisionnement du marché local.

Dans une optique de souveraineté sanitaire, elle a insisté sur la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger, en encourageant la production nationale de médicaments, notamment génériques, et en accélérant les délais d’octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM).

Elle a en outre plaidé pour le renforcement du rôle du secteur de la santé dans la promotion de l’investissement et des exportations, évoquant le positionnement stratégique de la Tunisie sur les marchés africains et internationaux.

Elle a, à ce titre, appelé à la mise à jour de la liste des médicaments essentiels et à l’élaboration d’une feuille de route nationale pour la production de vaccins.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présenté un état des lieux de la pharmacie centrale et des mesures déjà engagées, tandis que le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a exposé la situation des caisses sociales et les propositions de réforme.

Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de garantir un accès équitable aux médicaments et de renforcer la résilience du système de santé, dans un contexte marqué par des défis d’approvisionnement et de financement.