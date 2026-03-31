Le Maroc poursuit sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un match amical face au Paraguay, ce mardi 31 mars.

🕒 Horaire et lieu

La rencontre se disputera à 19h00 au Stade Bollaert-Delelis.

📺 Diffusion TV

Le match sera retransmis en direct sur les chaînes marocaines Arryadia et Al Aoula.

Aucune diffusion n’est prévue en France.

⚽ Le Maroc en pleine préparation

Après un match nul face à l’Équateur (1-1) à Madrid, les Lions de l’Atlas enchaînent avec une nouvelle opposition contre une sélection sud-américaine.

Sous la direction de Mohamed Ouahbi, cette rencontre devrait servir de revue d’effectif, avec plusieurs changements attendus dans le onze de départ.