Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 58 % au 30 mars courant, a indiquÃ©, lundi, le secrÃ©taire d’Ã‰tat auprÃ¨s du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche, chargÃ© des Ressources hydrauliques, Hammadi Habaieb.

Ce taux est jugÃ© positif par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente, malgrÃ© les disparitÃ©s des prÃ©cipitations entre les deux annÃ©es, a-t-il ajoutÃ©, lors d’une cÃ©rÃ©monie de signature de plusieurs contrats-programmes de recherche au Centre de biotechnologie de Borj CÃ©dria (gouvernorat de Ben Arous).

Il a Ã©galement, fait Ã©tat d’une hausse du niveau des nappes phrÃ©atiques grÃ¢ce aux rÃ©centes pluies, atteignant dans certains cas prÃ¨s de 4 mÃ¨tres.

Selon lui, ce rÃ©sultat s’explique par la bonne gestion des ressources hydriques disponibles et la rationalisation de leur exploitation. Il a estimÃ© que ce niveau est rassurant, notamment pour rÃ©pondre aux besoins en matiÃ¨re des eaux de surface.

Il a, en outre, soulignÃ© que les quantitÃ©s stockÃ©es ont un impact positif sur les nappes phrÃ©atiques et les cultures pluviales, constituant ainsi des indicateurs encourageants pour la prochaine saison, tant pour les cultures cÃ©rÃ©aliÃ¨res que pour les oliveraies.

Dans le mÃªme contexte, le secrÃ©taire d’Ã‰tat a prÃ©cisÃ© que les services du ministÃ¨re travaillent sur des approches scientifiques et des programmes visant Ã attÃ©nuer les effets du changement climatique et de la hausse des tempÃ©ratures sur l’agriculture et les ressources en eau. Parmi ces initiatives figurent l’expÃ©rimentation de couches de protection destinÃ©es Ã rÃ©duire l’Ã©vaporation des barrages, ainsi que l’Ã©tude de l’utilisation de panneaux solaires flottants.

Â« La Tunisie perd quotidiennement, durant la saison estivale, prÃ¨s d’un million de mÃ¨tres cubes de ressources en eau, soit l’Ã©quivalent de la consommation annuelle d’eau potable des rÃ©gions du Grand Tunis, de Nabeul, de Sousse et de Sfax Â», a-t-il notÃ©.