Dans un volume d’échanges soutenu ( 15,1 MDt), le marché boursier a clôturé la séance du lundi en territoire négatif. Le TUNINDEX a enregistré une baisse de -0,18 % à 15 394,99 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TELNET a chapeauté le palmarès de la cote. L’action s’est envolée de 6 % à 7,830 D, dans un volume garni de 1,7 MD.

Le titre SFBT s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance. L’action a pris 4,2 % à 13,950 D, tout en drainant des échanges de 1,2 MD.

Le titre ARTES a figuré parmi les perdants de la séance. L’action s’est délestée de –6 % à 13,480 D, dans un volume de 86 mille dinars.

Le titre SOTUVER a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action a reculé de –4,2 % à 17,000 D. La valeur a amassé un flux de 1,2 MD sur la séance.

Le titre AMEN BANK a particulièrement animé la séance. L’action a gagné 0,5 % à 60,490 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 2 MD.