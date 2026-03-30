L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et la Fondation espagnole CIDEAL ont posé les jalons d’un partenariat stratégique destiné à renforcer la compétitivité des PME, à stimuler l’innovation et à promouvoir l’agrotechnologie, à l’issue d’un atelier organisé récemment au siège de l’APII à Tunis.

Cette rencontre a offert aux deux parties l’occasion d’identifier des priorités communes, axées notamment sur l’accompagnement technique des petites et moyennes entreprises (PME), leur intégration dans les chaînes de valeur internationales, ainsi que le développement de l’agrotechnologie (Agrotech) en tant que levier pour faire face aux défis climatiques et préserver les ressources naturelles.

L’atelier a réuni la directrice générale adjointe de l’APII, Manel Rouis, aux côtés de représentants des directions en charge de l’innovation, du développement industriel et de la coopération internationale. Y ont également pris part Aitor Martínez de Ayala, représentant de la Fondation CIDEAL en Tunisie, ainsi qu’Adriana Ardoz, responsable des projets de coopération internationale et de développement au sein de la fondation.

Spécialisée dans le développement durable et l’incubation d’entreprises, la Fondation CIDEAL a réaffirmé son engagement à soutenir l’entrepreneuriat et la formation professionnelle en Tunisie, en mettant l’accent sur la promotion de l’égalité des genres dans le secteur industriel et sur l’amélioration de la productivité agricole grâce à des solutions techniques innovantes.

De son côté, l’APII a souligné son rôle central dans l’accompagnement institutionnel et le soutien technique aux investisseurs, contribuant ainsi à la pérennité des projets industriels, à la création d’emplois et à la dynamisation de l’activité économique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats internationaux de la Tunisie, en cohérence avec sa stratégie de transition vers une industrie intelligente, durable et davantage intégrée aux marchés mondiaux.