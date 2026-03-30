Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, du 18 au 20 mai 2026, à Alger (en Algérie), des rencontres professionnelles et de partenariat dans la filière de l’AgriTech, et ce, en marge du salon international de l’agriculture, de l’élevage et des agroéquipements (SIPSA).

Selon un communiqué, publié lundi, par le CEPEX, cet évènement a pour objectif d’explorer les nouvelles opportunités qui se présentent sur le marché algérien, dans un contexte marqué par une dynamique de transformation du secteur agricole et agroalimentaire et de développer des partenariats stratégiques avec des opérateurs économiques algériens, à la recherche de solutions numériques dans ce domaine.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet événement sont invitées à confirmer leur inscription, via le lien suivant httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/532, au plus tard le 10 avril 2026.