Le ministère de l’Équipement et de l’habitat a alloué, dans le cadre du budget 2026, une enveloppe de 18 millions de dinars (MD) pour l’acquisition de machines balayeuses, vu la vetuste de certains équipements qui n’ont pas été renouvelés, a indiqué le ministre Slah Zouari.

Le ministre a précisé, lors d’une séance plénière tenue lundi au parlement, consacrée à des questions orales posées à un membre du gouvernement, que le marché pour l’acquisition de ces équipements a été conclu et qu’ils seront distribués sur tous les gouvernorats.

Le ministre a ajouté qu’un budget sera alloué chaque année au renouvellement des machines, pour assurer l’intervention immédiate, notamment en cas d’inondations ou d’autres urgences.

Les engins de déblayage comptent parmi les équipements essentiels à l’intervention rapide, car ils permettent d’éliminer la boue, de dégager les routes et de renforcer la préparation des équipes face aux urgences, notamment en cas d’inondations et de catastrophes. L’objectif est de contribuer à la protection des citoyens et au retour de l’activité à la normale, dans les plus brefs délais.

Zouari a également indiqué que des recrutements auront lieu pour l’embauche des conducteurs de ces engins, vu la spécificité de ce métier, afin de garantir la bonne utilisation des camions et des engins lourds.

Cette séance plénière s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 114 de la Constitution et de l’article 130 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Ces informations ont été fournies dans la réponse du ministre de l’Équipement à une question orale posée par le député Aziz Belakhdar concernant le non-aménagement et le non-revêtement de certaines routes prévues dans le plan 2023-2025.