Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, Nabil Assaf, à l’occasion de sa nomination à la tête du bureau régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Tunisie.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance de renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) afin d’assurer la sécurité alimentaire, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a, dans ce contexte, mis en avant les relations historiques entre la Tunisie et la FAO et l’adhésion active de la Tunisie, depuis les années soixante, dans les programmes de cette organisation onusienne.

Nafti a exprimé la gratitude de la Tunisie pour les efforts déployés par cette organisation et le rôle qu’elle ne cesse de jouer en tant que partenaire actif dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable dans la région arabe, africaine et méditerranéenne.

Le ministre a réitéré le soutien de la Tunisie aux efforts de l’organisation visant à faire face aux défis croissants auxquels le monde fait face, dont le changement climatique, les crises sanitaires, les conflits armés et la pénurie d’eau, des menaces qui planent sur la sécurité alimentaire mondiale.

De son côté, le responsable onusien a affirmé l’engagement de l’organisation à poursuivre son soutien aux efforts de la Tunisie en matière de sécurité alimentaire et de développement durable.

Il s’est félicité du niveau des projets de coopération en cours entre l’organisation et la Tunisie, lesquels contribuent à faire face aux défis croissants.

Par ailleurs, Nabil Assaf a insisté sur l’importance d’adopter des pratiques agricoles durables et de renforcer la recherche scientifique et le développement dans les différents domaines liés à la sécurité alimentaire, qui requièrent une expertise internationale, dont dispose la Tunisie.