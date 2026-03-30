L’université de Tunis El Manar et l’université Batna 2 en Algérie ont élaboré une vision stratégique commune pour la coopération scientifique et numérique, au terme du deuxième colloque international sur les technologies innovantes et intelligentes de l’information, qui s’est tenu du 26 au 28 mars courant à Hammamet, a souligné l’université de Tunis El Manar dans son communiqué.

Les recommandations issues de ce colloque ont comporté quatre volets principaux. Le premier volet porte sur la coopération académique à travers l’activation du mécanisme de cotutelle pour les thèses de doctorat, l’échange des enseignants et le rapprochement des programmes de recherche. Le deuxième volet comprend la souveraineté numérique, à travers le lancement d’une “plateforme de recherche numérique” permettant aux chercheurs tunisiens et algériens d’accéder conjointement aux bases de données pour concevoir des modèles d’intelligence artificielle locaux.

Le troisième volet porte sur la valorisation de la recherche scientifique à travers la transformation des projets innovants en “start-ups” , alors que le quatrième volet est basé sur l’application sectorielle de l’innovation. Les participants ont convenu de la nécessité d’orienter les recherches intelligentes au service des secteurs vitaux tels que la santé numérique, l’agriculture intelligente, les énergies renouvelables et la cybersécurité, afin de garantir le transfert des technologies vers le marché de l’emploi et l’environnement économique dans les deux pays.