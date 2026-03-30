Le ministre de lâ€™Ã‰quipement et de lâ€™Habitat, Slah Zouari, a affirmÃ© que le projet de l’hÃ´pital rÃ©gional de Dahmani (catÃ©gorie B) est prÃªt Ã Ãªtre rÃ©alisÃ© et que le financement nÃ©cessaire a Ã©tÃ© mobilisÃ© auprÃ¨s de la Banque Islamique de dÃ©veloppement (BID).

Intervenant lors d’une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re Ã l’ARP consacrÃ©e Ã des questions orales adressÃ©es au gouvernement, le ministre a prÃ©cisÃ© que les procÃ©dures de mise Ã jour des cahiers des charges et leur intÃ©gration sur la plateforme de la banque sont achevÃ©es.

L’annonce officielle de l’appel d’offres est prÃ©vue pour les prochaines semaines, tandis que le dÃ©marrage effectif des travaux est attendu pour l’annÃ©e 2026.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratÃ©gie nationale de santÃ© visant Ã renforcer les services et Ã rÃ©duire les disparitÃ©s rÃ©gionales dans la zone Ouest du pays.

Pour rappel, l’ARP aÂ ratifiÃ©, le 18 dÃ©cembre 2018, un accord de prÃªt avec la BID pour financer la construction et l’Ã©quipement de deux hÃ´pitaux rÃ©gionaux Ã Thala (Kasserine) et Dahmani (Le Kef).

Ce projet, d’un coÃ»t global d’environ 30,33 millions d’euros dont 27,34 millions d’euros fournis par la BID, vise Ã amÃ©liorer l’accÃ¨s aux soins Ã haute qualitÃ©Â avec une capacitÃ© d’accueil de 105 lits par Ã©tablissement. Le prÃªt est remboursable sur 20 ans, dont 3 ans de grÃ¢ce.

Par ailleurs, le ministre a soulignÃ© que le gouvernorat du Kef bÃ©nÃ©ficiera d’autres projets d’envergure, notamment la liaison de la rÃ©gion au rÃ©seau autoroutier moderne.

Le budget 2026 marque le point de dÃ©part des opÃ©rations de liquidation fonciÃ¨re et d’acquisition des terrains nÃ©cessaires, parallÃ¨lement au parachÃ¨vementÂ des Ã©tudes techniques dans sa phase finale. Selon le ministre, Ce processusÂ choisi deÂ maniÃ¨re participative, apportera une valeur ajoutÃ©e Ã©conomique significative au Nord-Ouest, en dynamisant les Ã©changes et la mobilitÃ© dans la rÃ©gion.