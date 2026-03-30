Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari a indiqué que le projet de Taparura, à Sfax a enregistré des progrès importants dans ses différentes phases préparatoires, précisant que l’État veille à accélérer sa réalisation, compte tenu de son importance, en matière de développement ainsi que sur le plan économique, tant au niveau régional que national.

Le ministre a précisé, lors d’une séance plénière tenue lundi au Parlement, consacrée à des questions orales, que la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics à la présidence du Gouvernement, a décidé de présenter, le dit projet, pour l’investissement selon la procédure concurrentielle avec négociation, et ce à travers l’accompagnement de l’Instance générale de partenariat public-privé, au niveau de toutes les étapes du projet, tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer une bonne identification du projet et sélectionner l’investisseur le plus approprié.

Dans un premier lieu, des consultations avaient été engagées avec la société Al Buhaira (une société tuniso-saoudienne spécialisée dans le développement immobilier et la planification urbaine), eu égard son expertise et de ses compétences dans le domaine du développement de lotissements et de la réalisation de villes modernes, a-t-il ajouté.

Concrètement, une série de réunions techniques a déjà été tenue avec la participation des différentes parties prenantes. Ainsi, la société a désigné un bureau d’expertise chargé de la réalisation des études nécessaires, notamment en ce qui concerne l’exploitation du projet et les mécanismes d’intervention pour sa mise en œuvre.

Le ministre a précisé que les études ont été lancées en juillet 2025 et ont été présentées au conseil d’administration de la société à deux reprises (en juillet et en septembre de la même année), et le dossier a été officiellement transmis pour une poursuite des démarches.

Le projet est actuellement à sa phase finale, a-t-il dit, dans l’attente de l’avis définitif du partenaire dans le groupe, notamment la partie saoudienne, laissant entendre que des avancées positives devraient être annoncées dans les semaines à venir, ce qui ouvrirait la voie au lancement du projet dans les plus brefs délais.

Le projet de Taparura est considéré comme l’un des projets stratégiques les plus importants dans le gouvernorat de Sfax, d’autant plus qu’il devrait stimuler les investissements, améliorer le cadre urbain et renforcer l’attractivité de la région.