L’équipe de France a dominé la Colombie (3-1), dimanche à Landover (Maryland), lors de son second match amical de la tournée nord-américaine, à un peu plus de deux mois du Mondial 2026.

Trois jours après un succès contre le Brésil (2-1), les Bleus confirment leur dynamique avec une nouvelle victoire maîtrisée. Ils se sont appuyés sur l’efficacité offensive de Désiré Doué et de Marcus Thuram pour faire la différence.

Doué signe un doublé décisif

Désiré Doué a été l’homme du match. Le jeune international a inscrit ses deux premiers buts en sélection (30e, 56e) pour sa sixième apparition sous le maillot français. Il ouvre le score en première période avant de creuser l’écart après la pause.

Entre-temps, Marcus Thuram a doublé la mise d’une tête à la 41e minute, permettant aux Français de prendre un avantage confortable avant la mi-temps.

Une réaction tardive de la Colombie

La Colombie a réduit le score en seconde période par Jaminton Campaz (77e). Cette réalisation intervient alors que la France avait déjà pris le contrôle du match.

Malgré ce but, les Cafeteros n’ont pas réussi à inverser la tendance. Les Bleus ont conservé leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

Une préparation qui se précise

Cette victoire s’inscrit dans la continuité du succès obtenu face au Brésil quelques jours plus tôt. Elle permet à l’équipe de France de poursuivre sa montée en puissance à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Ces deux rencontres constituent une phase de préparation importante pour ajuster les repères collectifs et évaluer l’état de forme des joueurs avant le tournoi.