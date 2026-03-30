La capitale algérienne accueillera la sixième édition du Sommet africain des technologies de l’information et de la communication “ITC Africa Summit” qui se tiendra du 21 au 23 avril 2026, sous l’égide de l’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE).

Ce sommet, qui compte parmi les événements technologiques les plus importants d’Afrique, vise à accélérer la transition numérique sur le continent, à encourager l’innovation et les technologies émergentes, à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, ainsi qu’à soutenir les partenariats et les opportunités commerciales.

Cette édition, qui se tiendra au Palais des Expositions (SAFEX) à Alger, s’articule autour de quatre axes principaux : la gouvernance électronique, la santé numérique, le pétrole et le gaz, ainsi que les technologies des transports.

Le sommet offrira des opportunités importantes pour présenter des solutions et des services, nouer des partenariats stratégiques et élargir le réseau de relations professionnelles à l’échelle africaine, grâce à la participation d’une élite d’acteurs dans les domaines de l’innovation, de la numérisation, des télécommunications, du cloud computing, de la cybersécurité et des services informatiques.

En marge du sommet, des conférences et des tables rondes animées par des experts internationaux, des ateliers techniques, des présentations innovantes, un salon réunissant des entreprises, des start-ups et des institutions, ainsi que des séances de réseautage et des réunions bilatérales, seront organisés.

La manifestation comportera aussi des concours destinés aux start-ups et aux initiatives innovantes.