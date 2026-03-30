La production nationale d’électricité a enregistré, en janvier 2026, une hausse de 7% pour se situer au niveau de 1600 GWh (y compris autoproduction renouvelable), contre 1500 GWh en janvier 2025, c’est ce qui ressort du bulletin de la Conjoncture énergétique, publié récemment, par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

D’après ce document, la production destinée au marché local a légèrement augmenté de 1%, alors que les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 8% des besoins du marché local en janvier 2026.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 94% de la production nationale en janvier 2026, alors que la production d’électricité à partir des énergies renouvelables n’a pas dépassé les 6%.

L’Observatoire a fait savoir, aussi, que la pointe électrique mensuelle a légèrement régressé de 1% à 3182 MW, en janvier 2026, contre 3211 MW, une année auparavant.

S’agissant des ventes d’électricité, elles ont enregistré une quasi-stabilité entre janvier 2025 et janvier 2026. En fait, les ventes des clients de la haute tension ont diminué de 10%, alors que celles des clients de la moyenne tension ont progressé de 2%.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 61% de la totalité de la demande des clients Haut Tension & Moyen Tension.