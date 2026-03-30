L’état et les perspectives de la coopération entre la Tunisie et le Secrétariat Général de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) ont été au cœur d’un entretien téléphonique, samedi, entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti et le Secrétaire Général de la ZLECAF Wamkele Mène.

Cet échange s’inscrit dans le cadre du soutien à l’intégration économique du continent et du renforcement des échanges commerciaux entre ses États.

Nafti a rappelé, à cette occasion, que la Tunisie a été parmi les premiers pays africains à ratifier l’accord instituant la Zone et à en initier la mise en œuvre.

Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à poursuivre son soutien à cette institution africaine récente, en tant que l’un des piliers pour la réalisation du développement durable et le renforcement de l’intégration économique en Afrique.

Le ministre a également présenté les principaux projets proposés par la Tunisie dans le cadre de la Zone continentale afin de soutenir l’intégration économique régionale, mettant en avant son aspiration à poursuivre l’examen des moyens permettant leur mise en œuvre.

Il a aussi souligné l’importance de renforcer la présence des compétences tunisiennes au sein du Secrétariat Général de la Zone et de poursuivre la contribution au développement des capacités et des compétences africaines dans le cadre de la coopération entre le Secrétariat Général et les États-parties.

Il a aussi insisté sur la nécessité de trouver des mécanismes appropriés pour instaurer une coopération fructueuse entre la Zone et le Centre africain d’excellence pour les marchés inclusifs, dont le siège est en Tunisie.

De son côté, le Secrétaire Général de la ZLECAF a exprimé sa satisfaction au soutien tunisien et au niveau de coopération existant, réaffirmant sa volonté de progresser davantage dans l’examen des moyens de mise en œuvre des projets proposés par la Tunisie pour renforcer la coopération économique dans le cadre de la Zone.