Le Comité des Indices Boursiers a annoncé, vendredi, qu’à l’issue de sa réunion du 26 mars 2026, il a décidé de mettre à jour la composition de l’indice TUNINDEX20 à partir du mercredi 1er avril 2026, selon un communiqué publié sur le site de la Bourse de Tunis (BVMT).

CITY CARS (18 000 000 titres admis) et STAR (10 000 003 titres admis) intégreront l’indice en remplacement d’EURO-CYCLES et de MPBS.

La BVMT a également rappelé que les indices TUNINDEXprice20 et TNVWAP20 ont la même composition que le TUNINDEX20.