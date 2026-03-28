Un concert événement aura lieu samedi 28 mars 2026 à 19h30 au Théâtre des Régions de la Cité de la Culture de Tunis intitulé ” Jazz et musiques improvisées ” qui réunira plus de 30 artistes. Cette soirée exceptionnelle offrira au public une rencontre musicale rare entre des artistes issus de traditions et de parcours différents, dans un esprit d’écoute, de liberté et de création partagée sera enregistré par la Télévision Nationale Tunisienne.

Ce spectacle constitue le point d’orgue d’une résidence artistique que la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts avait inaugurée le 22 mars 2026. Cette session d’échanges, de formation et de création, consacrée au Jazz et aux musiques improvisées, a été organisée en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), le Théâtre de l’Opéra de Tunis et la Télévision Nationale Tunisienne, avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie et de l’Ambassade de France.

Durant une semaine, artistes et étudiant.e.s ont partagé leurs expériences et leurs pratiques autour d’un large éventail d’esthétiques et de spécialités instrumentales et vocales (batterie, guitare, contrebasse et basse, piano, saxophone, trompette, trombone, clarinette, flûte, oud, kanun et voix).

Pour cette session, Laurent Jost, directeur musical de la Fondation, avait convié Stéphane Payen, directeur du département Jazz et musiques improvisées du CNSMDP, accompagné de 11 membres de cette prestigieuse institution, dont 2 membres du département Formation Supérieure Musique Son Image (FSMSI). À leurs côtés, la scène tunisienne a été représentée par le violoniste Zied Zouari, ainsi que par 22 musiciennes et musiciens tunisiens, réunis pour cette création commune qui sera présentée lors du concert de demain.

Cet événement sera accessible gratuitement aux étudiantes et aux étudiants tunisiens, sur présentation d’un justificatif de scolarité et dans la limite des places disponibles.