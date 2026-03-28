Le président Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité d’une action « pérenne et continue » pour endiguer l’accumulation des déchets à travers le pays, lors d’un entretien avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, vendredi, au Palais de Carthage.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a souligné que les opérations de propreté ne sauraient se limiter à des campagnes ponctuelles, mais doivent être menées « nuit et jour sans interruption ».

Le président Saïed a jugé « inacceptable » d’intervenir, de manière répétée, pour donner des instructions aux responsables régionaux et locaux, faisant état de plaintes concernant des quartiers où les déchets continuent de s’amonceler.

Il a également rejeté les arguments invoquant un manque de matériel pour justifier l’arrêt des opérations de collecte de déchets, s’interrogeant sur la disponibilité de ces équipements au lancement des campagnes de propreté puis sur leur « disparition » ultérieure.

Qualifiant la situation d’« anormale », le président Saïed a appelé les responsables à assumer pleinement leurs fonctions, avertissant que toute négligence ou défaillance exposera à des sanctions. « Quiconque manque à son devoir devra en répondre sans délai », a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a refusé d’imputer la responsabilité de l’état d’insalubrité des quartiers aux seuls citoyens, saluant les initiatives spontanées de nombreux Tunisiens en faveur de la propreté, malgré, a-t-il dit, des tentatives de découragement.