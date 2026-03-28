L’équipe d’Argentine de football a battu la équipe de Mauritanie de football (2-1), vendredi à Buenos Aires, lors d’un match amical de préparation au Mondial prévu en juin. Les champions du monde en titre ont assuré l’essentiel, sans livrer une prestation pleinement convaincante.

Une première période maîtrisée

Sans Lionel Messi au coup d’envoi, l’Albiceleste a rapidement pris l’avantage. À la 16e minute, Enzo Fernandez a ouvert le score en reprenant un centre au point de penalty (1-0).

L’Argentine a ensuite creusé l’écart à la 32e minute grâce à Nico Paz. Le milieu a inscrit son premier but en sélection d’un coup franc direct à 25 mètres, plein axe (2-0).

Une seconde période sans relief

Entré en jeu après la pause, Lionel Messi a été ovationné par le public de la Bombonera. Ce match pourrait être son avant-dernier sur le sol argentin avant sa retraite internationale.

Sur le plan sportif, la seconde période a offert peu d’enseignements. Sous la pluie, le rythme est resté irrégulier. Le sélectionneur Lionel Scaloni n’a pas tiré de conclusions majeures, hormis la solidité de son gardien Emiliano Martinez, sollicité face aux offensives mauritaniennes.

Une fin de match relancée

Malgré leur avance, les Argentins ont affiché des approximations en fin de rencontre. La Mauritanie a réduit l’écart dans le temps additionnel. À la 90+4 minute, Jordan Lefort a repris un ballon dans la surface pour inscrire un but (2-1).

Cette réalisation récompense l’engagement des visiteurs, restés combatifs jusqu’au bout face aux champions du monde.