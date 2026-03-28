La commission de l’investissement et la coopération internationale du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) a tenu une séance d’audition avec les représentants du ministère de l’Intérieur consacrée aux investissements municipaux.

A cette occasion, les responsables du ministère ont présenté un état des lieux du secteur, mettant en avant une augmentation du nombre des municipalités, passé de 264, en 2010, à 350 actuellement. Cette évolution a engendré des difficultés organisationnelles et administratives, notamment un manque de ressources humaines; les effectifs ont baissé: 29 mille actuellement contre plus de 32 mille en 2010 et ce, en raison du gel des recrutements, indique un communiqué publié, vendredi, par le CNRD.

Les représentants du ministère de l’Intérieur ont également pointé des insuffisances liés à la numérisation à l’échelle nationale et à l’absence du corps des contrôleurs municipaux.

S’agissant des finances locales, ils ont souligné le “faible” budget des municipalités par rapport aux domaines d’interventions avec seulement 1,2% du budget de l’Etat. A ce sujet, ils ont indiqué que 132 municipalités souffrent d’un déficit partiel les empêchant de couvrir leurs dettes, tandis que 28 autres municipalités font face à un déficit structurel compromettant le paiement des salaires.

Lors de la discussion générale, plusieurs députés ont abordé la question du recouvrement fiscal et l’absence de mesures dissuasives, le phénomène persistant des vols dans les entrepôts municipaux et la nécessité de revoir le mode de nomination des secrétaires généraux des municipalités.

Ils ont proposé l’instauration de contrôles périodiques par le ministère de l’Intérieur et la mise en place d’une application dédiée au signalement des infractions liées à l’environnement et à l’énergie.

Ils ont également soulevé la question de l’étalage anarchique, de l’état des marchés hebdomadaires et de la saturation des entrepôts, appelant à une amélioration de l’aménagement urbain.

Dans leur réponse, les représentants du ministère de l’Intérieur ont mis l’accent sur le rôle du citoyen dans le renforcement des ressources municipales, précisant que la participation des citoyens est estimée à 35 mille dinars sur un total de 1,776 million de dinars.

Ils ont, dans ce sens, indiqué que les ressources des municipalités proviennent essentiellement des commerces, des marchés et du secteur hôtelier, tout en faisant état d’un projet de restructuration des marchés en partenariat avec plusieurs intervenants.

Par ailleurs, des représentants du Fonds de crédit et de soutien des collectivités locales ont annoncé le lancement d’un programme d’éclairage public doté d’une enveloppe de 270 millions de dinars, en partenariat avec le ministère de l’Economie et de la Planification. Ils ont également indiqué que 418 millions de dinars ont été alloués en faveur de 80 municipalités nouvelles créées, outre l’ouverture d’un appel d’offres pour l’acquisition d’équipements municipaux d’une valeur de 200 millions de dinars.