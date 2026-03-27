“Des solutions technologiques américaines innovantes ont été mises en exploitation au sein du réseau de distribution électrique de la région de Moknine (gouvernorat de Monastir), pour une valeur de 5 millions de dinars tunisiens”, a annoncé, vendredi, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Déployé dans le cadre d’un partenariat entre la STEG et des entreprises américaines, notamment E3-International, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) et G&W Electric, ce dispositif repose également sur une infrastructure de communication privée LTE (pLTE), développée par Nokia, permettant une supervision en temps réel et une gestion optimisée du réseau.

Ces solutions s’inscrivent dans le cadre d’un projet pilote de réseaux intelligents (Smart Grid), financé par le gouvernement américain pour un montant global de 15 millions de dinars tunisiens. Ce projet vise à renforcer les échanges économiques entre la Tunisie et les États-Unis et à créer de nouvelles opportunités d’investissement.

Mis en œuvre sur la période 2020-2026, le projet a englobé des études techniques, des programmes de transfert de compétences ainsi que le déploiement de technologies avancées, dont le système FLISR (localisation, isolement des défauts et réalimentation du réseau), permettant de rétablir rapidement l’alimentation électrique en cas de panne.

À cette occasion, le PDG de la STEG, Fayçal Trifa, a affirmé que cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à moderniser le réseau électrique national et à accompagner la transition énergétique à travers le déploiement des technologies des réseaux intelligents.

De son côté, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a souligné que ce projet illustre l’apport de la technologie américaine dans la modernisation des infrastructures vitales en Tunisie, tout en contribuant à stimuler la croissance économique et à créer de nouvelles opportunités d’affaires.

Selon la STEG, ce projet témoigne de la solidité du partenariat stratégique entre la Tunisie et les États-Unis et confirme son engagement à poursuivre la modernisation du réseau électrique, à améliorer la qualité des services et à renforcer l’efficacité énergétique.