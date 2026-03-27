Les exportations tunisiennes vers la Jordanie se sont elevees, au cours des deux premiers mois 2026, à 59 millions de dinars(MD) soutenues par le rythme d’exportation d’huile d’olive lequel a atteint, à fin février 2026, 4182 tonnes.

Cette performance a contribué, ainsi, à une augmentation de 135% du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, atteignant 69,5 MD. Ce qui explique la possibilité d’atteindre des niveaux positifs d’ici la fin de l’année en cours.

Les exportations tunisiennes vers le marché jordanien se concentrent, principalement, sur les médicaments et fournitures médicales, les produits alimentaires et les résidus minéraux. Ces produits représentent environ 70% du total des exportations tunisiennes, selon les données publiées, jeudi, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

La promotion des échanges commerciaux bilatéraux et le renforcement de l’intégration économique tuniso-jordanienne ont été, ainsi, au centre d’une rencontre tenue entre le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, et l’Ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie à Tunis, Abdallah Suliman Abou Romman.

La situation actuelle et les perspectives de la coopération économique et commerciale entre les deux pays ont été examinées, à cette occasion.

Les deux parties ont souligné l’importance de développer davantage le volume des échanges commerciaux et de le promouvoir au niveau des potentialités disponibles dans les deux pays.

Ils ont, également, insisté sur la nécessité d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat, notamment, dans les secteurs prometteurs à forte valeur ajoutée, tels que les industries alimentaires, pharmaceutiques, le textile et l’habillement, les technologies de l’information et les services, ainsi que d’autres secteurs d’intérêt commun.

Les deux responsables ont souligné, en outre, l’importance de maintenir le rythme d’approvisionnement du marché jordanien en huile d’olive tunisienne, en particulier, à la lumière des mesures exceptionnelles prises par le Royaume Hachémite de Jordanie pour importer des quantités importantes de ce produit vital, en vue de répondre aux exigences du marché jordanien et aux besoins du consommateur jordanien en matière de qualité.

Ils ont convenu à mettre en place d’un programme de travail opérationnel lequel comporte l’organisation de visites mutuelles d’hommes d’affaires et d’investisseurs des deux pays.

L’Objectif est de renforcer la coordination entre les acteurs économiques, d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat, et d’intensifier les efforts pour transformer ces orientations en programmes d’action concrets, au service des intérêts économiques communs des deux pays.