Le Forum du Marché commun de l’Afrique orientale et australe “COMESA ” sur l’investissement (CIF 2026), constitue une plateforme stratégique de pointe pour concrétiser l’orientation de la Tunisie vers un repositionnement économique plus équilibré, fondé sur la diversification des partenaires et l’ouverture vers l’Afrique, ce qui réduit la dépendance traditionnelle vis-à-vis des marchés européens, a affirmé le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rejeb.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a précisé que le forum vise non seulement à promouvoir la destination tunisienne mais également à permettre aux entreprises tunisiennes de créer de nouveaux réseaux d’affaires et d’investissement au sein de l’espace COMESA, tout en œuvrant à concrétiser cette orientation par des actions concrètes.

Développement des partenariats industriels et commerciaux avec l’Afrique

Dans ce cadre, la CONECT se penche à développer des partenariats industriels et commerciaux avec des acteurs africains au sein des chaînes de valeur, notamment, dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du bâtiment et des services numériques, ainsi qu’à soutenir le positionnement des entreprises tunisiennes en tant que fournisseurs de solutions et non seulement en tant qu’exportateurs traditionnels.

Elle œuvre, également, à la conclusion d’accords bilatéraux entre les entreprises ainsi qu’entre les entreprises et les gouvernements lors du forum, ce qui ouvre de nouveaux marchés et limite les risques liés à la concentration géographique.

Le président de la CONECT a souligné que l’adhésion de la Tunisie au COMESA lui a permis de bénéficier d’un cadre préférentiel important en termes d’exonérations douanières, mais ces avantages sont encore peu exploités.

Cela s’explique principalement par un ensemble d’obstacles non tarifaires, dont la complexité des procédures administratives et sa divergence entre les États membres, l’accès limité à l’information commerciale précise et fiable, les difficultés liées à la reconnaissance mutuelle des normes, ainsi que les problèmes de paiement et de transferts financiers.

Pour faire face à ces défis, Ben Rejeb a souligné que la CONECT œuvre à accompagner les entreprises, à travers des programmes de mise à niveau destinés aux marchés africains, la mise en place de plateformes informatiques visant à réduire le fossé d’informations, ainsi que la promotion de dialogues institutionnels au sein de la COMESA afin de traiter ces problématiques de manière concrète.

S’agissant du financement, qui constitue l’un des principaux obstacles de l’expansion des entreprises tunisiennes en Afrique, il a mis l’accent sur la volonté d’établir une communication avancée et durable avec la TDB.

L’objectif, a-t-il dit, est de mettre en place des lignes de financement destinées aux petites et moyennes entreprises voulant investir ou exporter vers les marchés africains et de développer des mécanismes de garantie des risques liés à l’investissement et à l’exportation, tout en facilitant les outils de financement commercial.

L’Organisation patronale œuvre, également, à encourager des modèles de financement innovants, notamment, des partenariats avec des investisseurs locaux dans les pays africains, le cofinancement, ainsi que le recours à des fonds d’investissement africains et internationaux, a-t-il encore fait savoir.

Pour surmonter la problématique du financement, le président de la CONECT a annoncé une coordination avancée avec la TDB afin d’établir des lignes de crédit dédiées aux PME souhaitant investir ou exporter vers les marchés africains. Ces mécanismes visent à renforcer la garantie des risques d’exportation et à faciliter les instruments de financement commercial, particulièrement les crédits documentaires.

Il a, également, souligné que l’organisation patronale encourage des modèles de financement innovants, basés sur des partenariats avec des investisseurs locaux africains, le cofinancement et l’exploitation des fonds d’investissement régionaux et internationaux.

Transport et Logistique : Vers la mise en place de plateformes communes

Concernant les défis logistiques, le président de l’organisation a souligné que cet axe constitue une priorité absolue pour le succès de l’intégration économique africaine. Les travaux du forum devraient examiner le développement de lignes maritimes et aériennes directes entre les pays du COMESA, ainsi que la création de plateformes logistiques communes dans des pays pivots; à l’instar du Kenya.

La CONECT œuvre ainsi à passer de la phase de diagnostic à la concrétisation de projets via des partenariats Public/Privé (PPP) et l’élaboration d’une feuille de route assortie de délais précis.

Pour les PME tunisiennes, Ben Rajeb a préconisé une approche globale combinant outils financiers et choix stratégiques, prônant le partenariat local pour le partage des risques et l’adhésion à des groupements professionnels afin de renforcer le pouvoir de négociation.

Le succès sur les marchés africains ne dépend pas uniquement de la capacité financière, mais repose également sur “l’intelligence stratégique, la présence sur le terrain et la construction de relations de confiance à long terme”, a-t-il affirmé.

Il est à noter qu’une délégation tunisienne a pris part au Forum d’investissement du COMESA 2026 pour présenter le climat des affaires en Tunisie et exposer les projets à forte valeur ajoutée. Des rencontres bilatérales ont été organisées avec des investisseurs de pays membres pour consolider le positionnement de la Tunisie en tant que hub régional d’investissement et d’exportation vers l’Afrique.