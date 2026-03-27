Une convention-cadre portant sur des services préventifs, des opérations blanches et des sessions de formation pour la période 2026-2027-2028, a été signée, vendredi, entre l’Office national de la protection civile et le Groupe chimique tunisien.

Cette convention vise à renforcer les mesures de sécurité et la prévention contre les risques d’incendie et d’explosion sur les différents sites de travail relevant du Groupe chimique tunisien, indique un communiqué de la Protection civile.

Elle a, également, pour objectif de développer les capacités humaines et techniques et de consolider la culture de la prévention au sein des établissements industriels, afin de contribuer à minimiser les risques et à protéger les personnes et les biens.

L’accord prévoit notamment des visites préventives périodiques, des opérations blanches et des sessions de formation au profit des cadres et agents.

La convention a été signée au siège de l’Office de la protection civile, en présence des responsables des deux institutions, ajoute le communiqué.