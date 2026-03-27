Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège de son département, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Bill Bazzi.

La rencontre a permis de réaffirmer la solidité des relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays depuis plus de deux siècles, fondées sur la confiance et le respect mutuel et des intérêts communs.

L’entretien a, également, porté sur les moyens de hisser ces relations à un niveau supérieur, notamment dans les domaines économique, commercial, sécuritaire, scientifique et technologique, et dans les secteurs du tourisme et du transport, indique le département des Affaires étrangères.

Le ministre a, par ailleurs, a exprimé son souhait de voir les autorités américaines continuer à accorder à la communauté tunisienne résidant aux États-Unis toute l’attention et le soutien nécessaires, de nature à faciliter son intégration dans le pays de résidence.

Les échanges ont, aussi, porté sur l’importance d’œuvrer à faciliter la mobilité des citoyens et des hommes d’affaires dans les deux sens, et de lever les obstacles au développement du tourisme, des échanges commerciaux et des programmes de coopération technique, scientifique et académique entre les deux pays.