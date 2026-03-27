La 15e édition du Festival international des grottes montagneuses de Sened a été inaugurée ce jeudi dans la délégation de Sened, située dans le gouvernorat de Gafsa.

L’événement se déroule jusqu’au 28 mars sous le thème “Spiritualité du pays”. La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Slim Ferouja, gouverneur de Gafsa, ainsi que de représentants de la délégation régionale des Affaires culturelles.

Au programme, des ateliers et des expositions d’artisanat mettant à l’honneur les traditions de la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye, ainsi que des activités ludiques destinées aux enfants. La scène a également accueilli une performance intitulée “Spiritualité du pays, la Hadhra de Sened”, accompagnée d’une intervention artistique, mêlant chanson nationale et expression corporelle.

Le directeur du festival, Mohamed Nasri, a indiqué que cette édition propose une programmation riche et diversifiée, combinant des spectacles internationaux avec des participations de l’Algérie et de la Libye, des animations culturelles, des ateliers pour enfants et des jeux populaires. Le public pourra également découvrir une exposition de spécialités culinaires traditionnelles, notamment des plats berbères, ainsi que des concours de cuisine et d’artisanat local.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Nasri a précisé que l’objectif principal du festival est de mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel de la région de Sened et de renforcer sa position en tant que destination touristique.

Il a enfin expliqué que le choix du thème “Spiritualité du pays” pour cette 15e édition vise à promouvoir la richesse spirituelle de la région, en particulier à travers ses 33 mausolées, qui contribuent à animer la région tout au long de l’année.