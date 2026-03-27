La première édition du Salon du Cap Bon de l’agriculture, de la production animale et de la pêche (Cap Agri – Agro et Pêche) a été inaugurée, jeudi, à l’espace des foires internationales de Nabeul, et se poursuivra jusqu’au 29 mars courant.

Réunissant plus de 40 exposants représentant l’ensemble des filières du secteur agricole, ce Salon a pour objectif de mettre en valeur les dernières innovations, promouvoir la durabilité du secteur face aux changements climatiques, ainsi que d’offrir un espace d’échanges, de conseil et de rencontres directes entre agriculteurs et opérateurs, favorisant le partage d’expertises.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), Imed Bey, a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que le Salon dispose de plusieurs pavillons répondant aux besoins des agriculteurs, précisant que des espaces sont également dédiés à la valorisation des produits de la femme rurale, ainsi qu’à la participation d’institutions bancaires et d’organismes de financement.

En marge du Salon, un programme de conférences et d’ateliers est prévu, portant notamment sur «l’agriculture hors-sol comme option stratégique pour la sécurité alimentaire face aux changements climatiques», « l’agriculture intelligente », « la filière tomate », « les énergies renouvelables et l’usage de l’énergie solaire dans le secteur agricole », ainsi qu’une table ronde consacrée au « développement de la filière agrumicole en Tunisie ».

Cet événement constitue un espace de rencontre régional et économique d’envergure, mettant en exergue le rôle stratégique du secteur agricole dans le gouvernorat de Nabeul, qui compte près de 16 systèmes de production agricole et contribue à hauteur de 15% à la production nationale.

La région occupe, par ailleurs, les premiers rangs à l’échelle nationale dans plusieurs filières, notamment la fraise, les agrumes et les épices, outre sa position avancée dans la production avicole, des viandes rouges et de la pêche maritime.