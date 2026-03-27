Le 18e Festival du Printemps de l’Enfant a débuté ce jeudi au Complexe Culturel Ibn El Haytham de Kébili, où il se poursuit jusqu’au 28 mars.

Cette édition met l’accent sur l’implication des enfants à travers des ateliers créatifs, leur permettant ainsi de s’exprimer et de développer leurs talents artistiques. Selon Mounira Gaddour, directrice du complexe culturel, ce festival offre aux enfants une occasion de se divertir tout en affinant leurs compétences dans diverses disciplines manuelles.

La journée d’ouverture a débuté avec une animation intitulée “Chantons ensemble”, réalisée par le club de musique et de choral du complexe culturel, suivie d’une seconde animation proposée par le groupe “Babiounet”.

L’après-midi a été marqué par un atelier de stop-motion, permettant aux enfants de créer et d’animer des marionnettes en pâte à modeler.

Les festivités se poursuivront vendredi avec une série d’ateliers, dont un dédié à la fabrication d’accessoires à partir de papier et de couleurs, et un autre à l’expression rythmique. Un atelier d’aquarelles permettra aux participants de s’évader dans un univers imaginaire, avant de se concentrer, l’après-midi, sur la fabrication des marionnettes et leur utilisation pour raconter des histoires.

Le festival se clôturera samedi par un atelier de création de jouets à partir d’objets du quotidien, dans le but d’encourager les enfants à stimuler leur créativité en utilisant des matériaux simples tels que des ballons, des bâtons et des boîtes.