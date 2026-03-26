Un protocole d’accord a été signé, mercredi, entre la Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) et le Centre de promotion des exportations (CEPEX), en vue d’impulser les échanges commerciaux et de booster les investissements entre les pays du Maghreb, ainsi que de faciliter l’accès des entreprises tunisiennes aux mécanismes de financement, de garantie et d’investissement.

Selon un communiqué, publié jeudi, par le CEPEX, cet accord vise, aussi, à établir un cadre de coopération durable et un partenariat institutionnel global, afin de renforcer les exportations et de développer des mécanismes de financement, ce qui permettra d’accompagner les entreprises tunisiennes dans l’élaboration de projets viables et finançables, et de répondre aux exigences des marchés régionaux et internationaux.

L’accord prévoit également le développement de programmes conjoints, en mesure d’appuyer le commerce intra-régional et les investissements à l’échelle maghrébine. La finalité est de renforcer l’intégration économique et la présence des entreprises tunisiennes sur les marchés étrangers.

Ont pris part à la cérémonie de signature de cet accord, le directeur général du CEPEX, Mourad Ben Hassine, et le directeur général de la BMICE, Dr. Fauzi Musbah ABOKHZAM.