Un accord de coopération a été signé entre l’université de Monastir et l’école normale supérieure de Ouargla (Algérie) visant à instaurer un partenariat pour l’échange des étudiants et des enseignants, à développer les projets de recherche communs et à organiser des manifestations scientifiques conjointes.

Le président de l’université de Monastir Kamel Charrada et le directeur de l’école normale supérieure de Ouargla Faouzi Ben Brahim ont procédé à la signature de cet accord au cours d’une séance de travail qui s’est tenue hier mercredi, au siège de l’université.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les mécanismes pratiques permettant d’activer les clauses de cet accord et de garantir sa mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’attachement de l’université de Monastir à renforcer son ouverture sur les institutions académiques arabes à même de renforcer son rayonnement scientifique et d’enraciner les liens de coopération internationale.