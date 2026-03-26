Durant les cinq premiers mois de la campagne 2025/2026, les quantités exportées des dattes tunisiennes, s’élèvent à 94,1 mille tonnes, contre 90,3 mille tonnes durant la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi une hausse de 4,2 %, selon le bulletin de suivi publié, jeudi, par l’observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) relatif aux exportations de dattes tunisiennes.

En effet, la variété “DEGLET ENNOUR” constitue à elle seule 85,2 % du volume total des exportations. En termes de valeur, les recettes des exportations au cours des cinq

premiers mois de la campagne 2025/2026 s’élèvent à 607,8 millions de dinars, contre 581,8 millions de dinars pour la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi une hausse de 4,5 %.

Le prix moyen observé durant les cinq premiers mois de la campagne 2025/2026 s’élève à 6,46 DT/kg, avec un tarif de 7,15 DT/kg pour la variété “DEGLET ENNOUR”. Par rapport à la même période de la campagne 2024/2025, le prix moyen des dattes a enregistré une légère hausse de 0,2 %.

En termes de destination, l’Union Européenne représente la part la plus importante avec 44,2 % du volume des exportations, suivi par l’Afrique avec 23,3 %, puis l’Asie avec 22,5%.

Durant les cinq premiers mois de la campagne, le Maroc a été le premier importateur de dattes tunisiennes, avec 17,1 % des quantités exportées. L’Italie arrive en deuxième position avec 11,9 %, suivi de l’Allemagne avec 9,7 %.

En outre, les exportations de dattes biologiques ont totalisé 4716,1 tonnes, pour une valeur d’environ 48,6 millions de dinars durant les cinq premiers mois de la campagne.

Par rapport à la même période de la campagne précédente, le volume des exportations de dattes biologiques a augmenté de 26,1%, tandis que les recettes ont connu une hausse de 38,9%. Toutefois, la part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes (tous types confondus) n’a pas dépassé 5,0%.

Le prix moyen des dattes biologiques enregistré au cours des cinq premiers mois de la campagne 2025/2026 est de 10,31 DT/kg. Ce prix varie en fonction du type de dattes : à savoir, 9,13 DT/kg pour les dattes biologiques standards, 10,90 DT/kg pour les produits dérivés des dattes biologiques, et 4,53 DT/kg pour les dattes biologiques à caractère industriel.

L’Allemagne reste la première destination des dattes biologiques, représentant 35% du volume des exportations. Elle est suivie par les Pays-Bas (13%) et la France (9%).