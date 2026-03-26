Les avoirs nets en devises ont progressé pour dépasser les 25,1 milliards de dinars, l’équivalent de 106 jours d’importation, à la date du 25 mars 2026, contre 22,9 milliards de dinars (100 jours d’importation), une année auparavant.

D’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés mercredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), cette amélioration des réserves en devises peut être expliquée par la hausse des revenus du travail de 6%, à 1,9 milliard de dinars, et des recettes touristiques de 4,7%, à 1,3 milliard de dinars, et ce, à la date du 20 mars courant, en comparaison avec la même période de l’année dernière.

Pour ce qui est des billets et monnaies en circulation, ils continuent leur tendance haussière, atteignant les 28,5 milliards de dinars, à la date du 24 mars courant, en hausse de 21,8%, par rapport à la même date de l’année 2025.

La BCT a fait état, aussi, de l’accroissement du total des transactions interbancaires de 33%, passant de 2,8 milliards de dinars, le 25 mars 2025, à 3,8 milliards de dinars, actuellement.

En revanche, le volume global du refinancement a baissé de 19,5%, à près de 10,9 milliards de dinars, à la même date.