Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a présidé mercredi au siège du département, une séance de travail consacrée au suivi d’exécution de la décision du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur les modalités d’exploitation de gré à gré des produits forestiers non ligneux par les sociétés communautaires.

Le ministre de l’emploi a affirmé que son département œuvre à simplifier les procédures de création des sociétés communautaires et à les numériser, soulignant la finalisation de toutes les étapes de préparation et de mise à jour du guide des sociétés communautaires qui peut être téléchargé sur la plateforme du registre national de ces sociétés à l’adresse suivante : httpss://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire.

Il a indiqué que le registre national des sociétés communautaires /httpss://alahlia.tn/, permet aux entrepreneurs de parachever toutes les étapes de création de leurs entreprises de manière simplifiée, mise à part l’insertion de nouveaux services numériques dont notamment la publication au Journal officiel, le paiement des frais à distance, le dépôt des demandes de déclaration d’investissement, l’obtention de l’identifiant fiscal et le dépôt des documents requis à distance.

Au cours de la réunion, les participants ont convenu de créer un comité technique commun entre les deux ministères, chargé de traiter les éventuelles problématiques adressées aux services du ministère de l’agriculture, d’accélérer et de réduire les délais de traitement des demandes des sociétés communautaires pour l’exploitation des produits forestiers non ligneux, selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi.

Il a également été décidé d’accompagner et de résoudre les difficultés que peuvent rencontrer les promoteurs des sociétés communautaires bénéficiant de cette mesure et d’entamer l’élaboration d’un guide de procédures simplifié pour l’exploitation des produits forestiers non ligneux par les sociétés communautaires d’ici fin avril 2026.

Ils ont convenu d’établir une liste des produits forestiers qui seront exploités et un calendrier d’exécution par les services du ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques et d’en informer le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ils ont également appelé les sociétés communautaires à contacter les commissariats régionaux de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques pour déposer leurs demandes dans les délais impartis et conformément aux procédures en vigueur.