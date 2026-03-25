Le marché boursier a clôturé la séance du mercredi dans le rouge. Le benchmark a cédé -0,17 % à 15 512,32 points dans un volume soutenu de 14,5 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BNA ASSURANCES s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 405 mille dinars, l’action a signé une avancée de 5,9 % à 3,420 D.

Le titre ICF a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du spécialiste en fluorure d’aluminium a inscrit une hausse de 5,3 % à 93,800 D en drainant des capitaux de 364 mille dinars.

Le titre BT s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –5,9 % à 7,200 D. La valeur a drainé un volume global de 946 mille dinars sur la séance.

Dans le registre des baisses, le titre UNIMED a régressé de –2,5 % à 8,600 D. L’action du spécialiste pharmaceutique a alimenté le marché avec des capitaux de 302 mille dinars.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des échanges. L’action s’est délestée de -1,9 % à 16,520 D en alimentant le marché avec des capitaux de 1,9 MD.