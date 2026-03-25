Pour célébrer la journée mondiale du théâtre le vendredi 27 mars, huit pièces de théâtre de Tunisie, Croatie, Russie, Espagne et Turquie sont au menu de la 4ème édition du festival “Tunis Théâtre du Monde ” qui se tient du 27 mars au 3 avril 2026 à la capitale, à l’inititiative du Théâtre National Tunisien (TNT).

L’ouverture de cette édition aura lieu le 27 mars 2026 à la Salle 4ème Art à 21h00 avec la pièce “Les Fugueuses ” mise en scène par Wafa Tabboubi (74 min) et la clôture sera assurée par la représentation ” Jacaranda” (Call Center Tragedy) mise en scène par Nizar Saïdi (108 min) le 03 avril 2026 à 19h00 dans le même espace.

Le 28 mars 2026, la Salle 4ème Art abritera à 19h00 la pièce de théâtre ” KOLOCHI BAW ” mise en scène par Aida Colmenero Diaz (Espagne).

Le public pourra découvrir le 29 mars 2026 à 19h00 à la Salle 4ème Art la pièce théâtre “Cloche” mise en scène par Assem Bettouhemi (Tunisie).

Le 30 mars 2026, le public aura rendez-vous à 19h00 à la Salle 4ème Art avec Les Nuits Blanches mise en scène Natalia Nikolaeva (Russie) durant 80 min.

Le 31 mars 2026 à 19h00 la Salle 4ème Art abritera le spectacle ” 9 ” mis en scène par Moez Guediri (64 min) de Tunisie.

Le 1er avril 2026 à 19h00, le public pourra découvrir la pièce de théâtre turque ” San Insan” mis en scène par Pınar Töre Karayel (80 min).

Le 02 avril 2026 à 19h00 la Salle 4ème Art assurera la présentation de la pièce de théâtre « In The Belly of the Whale mise en scène par la Tunisienne Marwa Manai (120 min).