L’Office national du tourisme tunisien (ONTT) a décidé, mardi, d’inscrire la Médina de Kébili et du village de l’artisanat à Telmine sur la liste des circuits touristiques.

Dans ce cadre, le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf, a indiqué à l’Agence TAP que cette décision permettra de proposer une offre touristique diversifiée et de renforcer la dynamique économique et culturelle dans la région.

Kébili compte plusieurs circuits touristiques mêlant oasis et désert, notamment, à Douz, Debabcha (Souk Lahad) et Ksar Ghilane.