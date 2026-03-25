La Tunisie abritera, les 28 et 29 avril 2026, la 9ème édition de la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa- FITA2026 », à laquelle plus de 1000 invités venant de plus de 60 pays ont confirmé leur participation, jusqu’à ce jour, a indiqué le président du Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse tenue, mercredi 25 mars 2026 à Tunis, que ce conclave, qui se tiendra sous le haut patronage du Président de la République Kaïs Saïd, est organisé à l’initiative du TABC, en partenariat avec les ministères des Affaires Étrangères, de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie.

Placée sous le thème : « Chaines de valeur africaines : développer des leviers stratégiques pour la transformation du continent », cette évènement est devenu l’un des rendez-vous majeur en Afrique, a-t-il souligné.

Et de poursuivre, que dans un contexte où l’Afrique cherche à renforcer son industrialisation, à valoriser ses ressources localement et à accélérer son intégration économique, FITA 2026 met l’accent sur le rôle structurant des chaines de valeur en tant que moteur de transformation économique, de création d’emplois qualifiés et de développement durable.

FITA2026 se distique, ainsi, par une mobilisation internationale de haut niveau avec la participation attendue de décideurs publics, d’institutions financières, d’investisseurs, de patronats, de chambres de commerce, d’entreprises et d’experts, en provenance de plusieurs pays africains (Guinée, Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Nigéria..), européens, américains et asiatiques.

Selon le président du TABC, deux pays seront particulièrement à l’honneur lors de cette édition à savoir le Canada, en tant que pays invité d’honneur international et la Guinée, en tant que pays invité d’honneur africain.

Plusieurs délégations officielles et économiques prendront également part, à l’événement, témoignant de l’intérêt croissant pour le développement de partenariats économiques structurants à l’échelle du continent.

FITA2026 représente une opportunité concrète pour identifier de nouveaux marchés et partenaires en Afrique, accéder à des projets structurants à fort potentiel d’investissement et renforcer leur positionnement dans les chaînes de valeur africaines.

Il s’agit, également, d’une occasion pour développer des partenariats industriels, commerciaux et financiers durables, bénéficier de rencontres ciblées avec des décideurs publics, des investisseurs et des institutions internationales.

Jaziri a rappelé que FITA 2026 constitue une opportunité pour les opérateurs économiques tunisiens pour tirer pleinement profit des nombreuses opportunités de networking, de financement et de développement de projets, notamment, que plusieurs bailleurs de fonds (BAD, BEI, AFRIXIMBANK, BERD…) seront présents, à cette occasion.

Il a avancé que plusieurs conventions de partenariat seront signées, lors de ce conclave, entre le TABC et ses partenaires (chambres de commerce, agences de promotion de l’investissement et des institutions financières.).

Evoquant le programme de « FITA 2026 », le président du TABC a précisé que 30 sessions réparties sur deux jours dont 7 panels de haut niveau, 9 side events thématiques et 7 workshops, sont prévus à cet évènement.

Et de préciser que cet évènement prévoit l’organisation pour la première fois « une deal room » dédiée à la mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs, à travers des rencontres ciblées favorisant la concrétisation de partenariats.

Des rencontres BtoB, BtoG et Btol seront organisées, à cette occasion, en vue de renforcer les échanges économiques et les opportunités d’affaires aménagé, a-t-il dit.

Pour sa part, la Secrétaire Générale du TABC, Nadia Yaich a fait savoir que des mega projets seront présentés, lors de cet évènement, tels que le projet stratégique Simando de Guinée et le projet d’extension de la ville de Kinshasa(KIA MONA).

Des présentations sur les opportunités d’investissement à Madagascar, au Nigéria et au Burkina Faso et l’environnent des investissements au Benin figurent, également, au programme de ce conclave.

Yaich a, en outre, avancé que la Chine sera présente, au FITA 2026, par une forte délégation. Une société chinoise présentera, lors de cet évènement, les solutions énergétiques innovantes en Afrique.