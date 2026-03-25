La 4ème édition des Rencontres sectorielles du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), dédiée au secteur des industries électriques, électroniques et mécatroniques, se tiendra jeudi 26 mars 2026, sous le thème “Le CETIME, votre partenaire stratégique pour réussir la transition énergétique et écologique”

Organisé chaque année autour de tables de réflexion dédiées à chaque secteur d’activité, cet événement permet de débattre des enjeux spécifiques, d’explorer des opportunités de partenariats et de stimuler l’innovation, a indiqué le CETIME, dans un communiqué publié mercredi.

L’objectif principal est de renforcer les liens entre acteurs publics et privés, tout en facilitant l’émergence de solutions concrètes, adaptées et durables. Cette approche collaborative favorise la création de projets mesurables et pérennes.

Cet événement se veut avant tout un catalyseur de synergie, dans le but de renforcer les partenariats existants et d’en créer de nouveaux. Les tables de réflexion seront des lieux de partage d’idées novatrices et de propositions concrètes, tout en favorisant un climat de confiance et de collaboration entre les participants du même secteur d’activité.

Le CETIME poursuivra cette initiative de réflexion et d’échange collaboratif, après le succès de la 1ʳᵉ édition tenue en février 2025.

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de continuité visant à approfondir les discussions et à mettre en œuvre concrètement les recommandations issues des tables de réflexion, a précisé le CITIME.

Ces Rencontres sectorielles constituent une véritable plateforme de networking, conçue pour encourager les échanges et les collaborations entre les acteurs des différents secteurs industriels.

Le CITIME a rappelé que cette édition s’inscrit dans un contexte national et international marqué par l’accélération des politiques de transition énergétique et écologique, l’augmentation des exigences en matière de décarbonation industrielle et l’entrée en vigueur du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF).

Il s’agit également de la montée des exigences en matière d’efficacité énergétique et d’économie circulaire, et du renforcement de la compétitivité des entreprises du secteur des industries électriques, électroniques et mécatroniques par l’intégration de solutions innovantes et durables.

Ces rencontres devraient favoriser la création de projets collaboratifs impliquant différents acteurs du secteur, qu’il s’agisse de PME, d’ONG, d’organisations publiques ou de grandes entreprises, encourager l’émergence de solutions innovantes, adaptées aux enjeux spécifiques de chaque secteur, de mettre en place des partenariats stratégiques pour relever efficacement les défis communs, de garantir un engagement clair et mesurable des acteurs pour la mise en œuvre des actions identifiées lors des tables de réflexion.