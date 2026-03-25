Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées célèbre, aux niveaux national et régional, la Journée nationale de l’enfance ayant pour slogan « Des enfants en sécurité dans l’espace numérique… une responsabilité partagée », du 26 au 28 mars 2026.

La Journée nationale de l’enfance s’inscrit cette année dans le cadre de la proclamation de l’année 2026 « Année de la sécurité numérique » et s’inscrit dans le cadre des orientations nationales visant à ancrer une culture de la navigation sécurisée pour les enfants et à renforcer leur protection contre les risques liés à l’utilisation des technologies de communication modernes, tout en renforçant les capacités des familles, des établissements d’enseignement et des associations en matière de prévention, d’accompagnement et d’encadrement.

Le programme de la Journée nationale de l’enfance vise à sensibiliser les enfants à leurs droits et devoirs dans l’espace numérique, à soutenir les capacités des familles en matière d’accompagnement numérique sécurisé, et à sensibiliser les acteurs éducatifs et sociaux aux risques liés à Internet et aux moyens de prévention, tout en favorisant une approche participative entre les structures publiques et les partenaires et en encourageant la créativité numérique sûre et responsable chez les enfants.

Le programme de célébration de cette journée comprend plusieurs manifestations nationales. Du 26 au 28 mars courant, à Tunis, des activités de sensibilisation seront organisées à l’intention des enfants, des parents et des cadres sur la sécurité numérique et l’éducation numérique positive, ainsi qu’un salon de l’enfant et des technologies sûres, organisé par le Centre national de l’informatique pour l’enfant, ainsi qu’une grande animation au parc du Belvédère de la capitale le 28 mars prochain, en partenariat avec le bureau de l’UNICEF en Tunisie et l’Association tunisienne des villages d’enfants « S O S », au cours de laquelle seront organisés un marathon pour les enfants et les parents.

Au cours de cet événement, le Prix des droits de l’enfant 2024 sera remis et les résultats du concours destiné aux enfants pour la réalisation d’une vidéo de sensibilisation sur le phénomène du harcèlement seront annoncés, parallèlement à l’organisation d’ateliers .