Sous le thème “Gestion des ressources et innovations technologiques pour une agriculture durable en zones arides et sahariennes”, la 9ème édition du Séminaire International d’agriculture et cultures oasiennes GRINTA-SUD aura lieu du 26 au 28 mars courant à Djerba (gouvernorat de Médenine).

Organisé par l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine, dans le cadre de la célébration de son cinquantième anniversaire, le symposium sera marqué par la participation de nombreux experts et chercheurs en agriculture venus de divers pays.

Le programme du colloque comprend plusieurs panels axés sur des thèmes et thématiques variés dont la biodiversité face au changement climatique, l’amélioration des ressources génétiques, la biotechnologie au service du développement agricole, l’évaluation agroéconomique pour des systèmes agricoles durables, la gestion des ressources en eau et sols, la rareté de l’eau et la dégradation des terres dans les environnements arides, les méthodes d’adaptation et l’importance des banques de gènes et des semences locales.