Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a indiqué dans sa réponse à une question écrite de la député Hela Jaballah, que le nombre des sociétés communautaires financées par le fonds national de l’emploi s’élève à 62 sociétés jusqu’à décembre 2025, avec l’octroi de 39 avis de financement.

Dans sa réponse publiée mardi sur le site du parlement, le ministère de l’emploi a souligné qu’en contrepartie, le financement des sociétés communautaires par les Banques demeure très faible au niveau national avec seulement une entreprise financée dans le gouvernorat de Kairouan.

La répartition géographique du financement des sociétés communautaires à travers le fonds national de l’emploi a fait ressortir une disparité majeure entre les gouvernorats. Plusieurs sociétés communautaires ont été financées dans 19 gouvernorats, tandis que 5 autres gouvernorats n’ont bénéficié d’aucun financement, que ce soit par le fonds de l’emploi ou par les Banques à Tunis, Ariana, Manouba, Sousse et Gabès.

Selon les données du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le gouvernorat de Sidi Bouzid arrive en tête des gouvernorats ayant bénéficié de financements pour la création de sociétés communautaires (10 sociétés) suivi du gouvernorat de Kairouan (7 sociétés) puis Médenine (6 sociétés), les gouvernorats de Nabeul, Kébili et Tozeur (4 sociétés chacun) les gouvernorats de Siliana, Monastir, Béja et Gafsa (3 sociétés chacun) Sfax, Zaghouan, Bizerte, Jendouba, Mahdia et Ben Arous (2 sociétés chacun) et une seule société à Kasserine, Tataouine et le Kef.