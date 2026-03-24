Les quantités de l’huile d’olive tunisienne exportées au cours des quatre premiers mois de la campagne 2025/2026 (Novembre 2025-Février 2026) ont atteint 184,3 mille tonnes, en hausse de 49,6%, par rapport à la même période de la campagne précédente, d’après les données publiées, mardi, par l’ONAGRI.

La recette des exportations enregistrée durant les quatre premiers mois de la campagne 2025/2026 est de 2263 MD, en hausse de 33,8%, par rapport à la même période de la campagne précédente, sachant que seulement 15,5% proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnée.

En février 2026, le prix moyen de l’huile d’olive a baissé de 4% par rapport à la même période de la campagne précédente, passant de 12,51 D/kg à 12,01 D/kg. Les prix varient entre 9,22 D/kg et 16,07 D/kg, selon les catégories.

Le marché européen (UE) détient la plus grande part des exportations en volume (57,3%), suivi par l’Amérique du Nord (19,3%), l’Asie (12,8%) et l’Afrique avec seulement 6,6%. L’Espagne est le 1er pays importateur de l’huile d’olive tunisienne avec une part de 32,1% des quantités exportées durant les quatre premiers mois de la campagne, suivie par l’Italie (20,2%) et les USA (15,4%).

S’agissant de l’huile d’olive biologique, le volume des exportations a atteint 22,3 mille tonnes d’une valeur d’environ 297,7 MD. Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé 8,3% du total du volume de l’huile d’olive biologique exporté. La moyenne de prix de l’huile d’olive biologique est de 13,32 D/kg variant entre 12,78 D/kg pour le vrac et 19,32 D/kg pour le conditionné. L’Italie est le 1er pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne avec une part de 42% des quantités exportées, suivie par l’Espagne (23%), les USA (16%) et la France (12%).