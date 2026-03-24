“Le ministère de l’éducation permettra aux élèves qui n’ont pas pu accéder à la plateforme de soutien scolaire depuis leurs domiciles, d’exploiter les salles informatiques équipées dans les lycées, les écoles primaires et les collèges”, a déclaré l’inspecteur des écoles primaires, Nabil Karoui.

Nabil Karoui, membre au sein de l’équipe des inspecteurs chargés de faire le suivi des cours via la plateforme de soutien scolaire qui est entrée en service mardi, a souligné dans une déclaration à la TAP que le ministère prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des élèves au contenu éducatif, précisant que cette plateforme favorise un lien interactif entre les enseignants et les élèves à travers le site du centre national des technologies en éducation.

“La plateforme comprend des cours pratiques dans plusieurs matières, qui ont été révisés et supervisés par les inspecteurs” a-t-il relevé, ajoutant que le lancement de cette plateforme coïncide avec l’insertion des cours du troisième trimestre.

Il a indiqué que la plateforme propose tous les cours figurant dans le programme officiel, avec un contenu éducatif qui sera progressivement enrichi par la diffusion des cours enregistrés accessibles depuis n’importe quel endroit.

Pour sa part, le ministre de l’éducation Nourredine Nouri a souligné que cette plateforme, accessible à l’adresse: edusoutien.education.tn, a pour objectif de développer les pratiques pédagogiques et de répondre aux exigences de l’éducation moderne.