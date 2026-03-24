Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) à Béja, Chokri Djebbi, a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que la situation hydrique dans le gouvernorat est très rassurante, affirmant qu’elle correspond au meilleur niveau enregistré depuis cinq ans.

En effet, a-t-il ajouté, les barrages de la région affichent un taux de remplissage excédent dépassant les 100% pour le barrage Sidi El Barrak et 250 millions m3 pour le barrage de Sidi Salem, qui était à seulement 28% de sa capacité de stockage en 2023 (92 millions m3).

Face à l’amélioration de la situation hydrique, les agriculteurs et les groupements hydrauliques seront autorisés à planifier des cultures irriguées pour la saison agricole 2026-2027, a indiqué Djebbi, estimant que la campagne agricole s’annonce meilleure que celles des années écoulées.