Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé ce mardi le lancement d’une plateforme numérique destinée aux élèves du primaire, de l’enseignement de base et du secondaire, qui propose des cours de soutien scolaire gratuits, avec la participation de professeurs et d’enseignants bénévoles.

Le ministre a précisé, dans une déclaration à l’Agence TAP, à l’occasion du lancement de la plateforme au Centre national des technologies en éducation, que cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère visant à numériser l’enseignement et à consacrer le principe de l’égalité des chances, en mettant les cours de soutien à la disposition de tous les élèves.

Il a précisé que la plateforme, accessible à l’adresse edusoutien.education.tn, permet aux élèves de suivre des cours de soutien à distance, tout au long de la journée et depuis n’importe quel endroit, y compris leur domicile.

Selon lui, le ministère vise, à travers cette initiative, à renforcer l’utilisation de la numérisation dans l’enseignement et à développer les pratiques pédagogiques, tout en consolidant la relation entre l’élève et l’établissement scolaire, d’autant plus que le contenu pédagogique proposé fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et s’adapte aux programmes officiels.

Il a souligné que le succès de cette initiative dépend de l’implication des cadres éducatifs, considérés comme le pilier fondamental du système éducatif, précisant que les inspecteurs assurent la supervision pédagogique du contenu éducatif, qui comprend des cours et des exercices enregistrés sous forme de cours filmés, ainsi que des cours interactifs diffusés en direct.

Selon le ministre, l’importance de cette plateforme dépasse l’aspect technique pour englober l’amélioration des résultats des élèves, le soutien au rôle des parents dans l’accompagnement de leurs enfants, ainsi que la contribution à l’amélioration des indicateurs éducatifs.

Il a indiqué que le ministère de l’Éducation a mis en place un programme de formation à l’intention des enseignants, dans le but de favoriser l’utilisation et la diffusion de la plateforme, tout en proposant diverses ressources numériques, notamment des cours enregistrés et en direct, des vidéos pédagogiques et des exercices pratiques, afin de consolider les acquis des élèves tant à l’école qu’en dehors.