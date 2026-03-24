Une mission économique conjointe se tiendra à Antananarivo du 30 mars au 4 avril 2026, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tunisie-Madagascar et du Tunisia Africa Business Council (TABC).

Cette mission vise à renforcer la coopération économique Sud-Sud et à soutenir l’expansion des entreprises tunisiennes vers les marchés africains. Madagascar se présente comme une destination stratégique pour l’investissement, notamment pour les firmes tunisiennes souhaitant étendre leur présence sur le continent africain et dans la zone de l’océan Indien.

Le dispositif prévoit des rencontres d’affaires bilatérales (B2B), des entretiens avec des responsables d’institutions gouvernementales à caractère économique, des visites de terrain dans des entreprises et des zones industrielles, ainsi que des événements de networking.

Les secteurs ciblés sont l’industrie, les technologies de l’information et de la communication, les industries agroalimentaires, le tourisme et les services, autant de domaines porteurs et à fort potentiel de croissance.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance des échanges commerciaux entre la Tunisie et Madagascar ces dernières années. La Chambre de Commerce et d’Industrie Tunisie-Madagascar œuvre activement à consolider la présence tunisienne sur ce marché.