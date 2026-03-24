Au gouvernorat de Manouba, le cheptel bovin a connu en 2025 une augmentation de 17,06% passant Ã 16600 tÃªtes bovines contre 13390 tÃªtes en 2024.

La directrice rÃ©gionale de lâ€™Office de l’Ã©levage et des pÃ¢turages, Mouna Romadhani a attribuÃ© cette amÃ©lioration aux efforts dÃ©ployÃ©s par les Ã©leveurs de la rÃ©gion, au nombre de 3330 Ã©leveurs, pour la prÃ©servation et la rÃ©gÃ©nÃ©ration du troupeau en remplaÃ§ant les vaches improductives par des races plus rentables.

Il sâ€™agit Ã©galement de lâ€™adoption de nouvelles mÃ©thodes d’alimentation des vaches en utilisant des aliments rÃ©sistants Ã la sÃ©cheresse et la constitution de stocks de fourrages grossiers pour faire face aux dÃ©fis du changement climatique, du manque d’eau d’irrigation et de la hausse des prix des aliments, a-t-elle indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP.

Dâ€™aprÃ¨s la mÃªme source, les quantitÃ©s de viande rouge bovine produites dans la rÃ©gion ont Ã©galement augmentÃ© de 18,6% en 2025 atteignant 2874 tonnes contre 2422 tonnes en 2024.

Dans le mÃªme contexte, la campagne rÃ©gionale de vaccination du cheptel contre la dermatose nodulaire, l’avortement infectieux et la fiÃ¨vre aphteuse se poursuit dans les diffÃ©rentes dÃ©lÃ©gations du gouvernorat de Manouba depuis son dÃ©marrage au mois de fÃ©vrier dernier pour inclure l’ensemble du troupeau, a affirmÃ© Ã lâ€™Agence TAP la cheffe de service de la production animale au Commissariat rÃ©gional de l’Agriculture Soumaya Chebbi.