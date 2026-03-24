L’Université de Jendouba a signé lundi une convention de partenariat avec la Jeune Chambre Internationale (JCI).

L’accord vise à développer l’esprit de l’initiative, de l’entrepreneuriat et du leadership auprès des étudiants et les encourager à lancer des projets innovants. Il s’agit également de promouvoir les compétences des étudiants, les préparer au marché du travail et les soutenir pour la création de leurs propres projets, selon un communiqué du rectorat.

D’après la même source, la convention prévoit aussi de former et informer les étudiants en matière des incitations financières et économiques accordées par l’Etat pour l’installation pour son propre compte et l’investissement dans les domaines et projets qui répondent aux besoins et spécificités de la région.