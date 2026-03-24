Les ministères du tourisme et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont annoncé lundi dans un communiqué conjoint, le lancement d’un concours national destiné aux étudiants inscrits dans les établissements universitaires publics et privés, pour la conception du logo et de l’identité visuelle du programme “Tunis, capitale du tourisme arabe 2027”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la manifestation régionale “Tunis, capitale du tourisme arabe pour l’année 2027” et le lancement d’une campagne promotionnelle basée sur une identité visuelle unifiée qui reflète les spécificités de la destination Tunisie et renforce son rayonnement à l’échelle arabe et internationale.

Ce concours vise à concevoir un logo officiel et à établir une charte visuelle permettant l’unification des différents supports de communication.

Des prix seront décernés aux lauréats de ce concours. Un montant de 4000 dinars sera attribué au premier lauréat, 3000 dinars pour le deuxième lauréat et 2000 dinars pour le troisième lauréat. Le projet approuvé sera adopté comme identité visuelle de la campagne et bénéficiera d’une campagne promotionnelle nationale et internationale.

Les inscriptions en ligne démarrent le 9 avril 2026 via la plateforme httpss://forms.gle/EnS5xUuN5JceAzPk6, et le 19 avril 2026 est la date limite de dépôt des candidatures qui seront envoyés par email à logotunisarabtourismcapital@gmail.com.

Concernant les conditions de participation, les candidats doivent être inscrits dans l’actuelle année universitaire avec la possibilité de participer individuellement ou en équipes ne dépassant pas deux étudiants. Les projets soumis doivent être originaux et non commercialisés, non inspirés de conceptions précédentes et non exploités commercialement.

Les projets doivent comprendre plusieurs éléments dont notamment un logo officiel en différentes versions, une charte visuelle incluant les couleurs, les typographies et les règles d’utilisation et une vision visuelle globale pouvant être utilisée sur divers supports de plateformes numériques et espaces touristiques, moyens de transport et matériaux promotionnels. L’identité visuelle doit être présentée en trois langues : arabe, français et anglais.

Selon le même communiqué, tout dossier incomplet ou soumis après les délais fixés ne sera pas accepté. Les résultats de la première phase seront annoncés le 23 avril, outre la sélection de cinq projets pour la phase finale.

Le concours se poursuivra par l’organisation d’un “hackathon” les 1er et 2 mai 2026 dans la région de Sidi Dhif à Tunis et les candidats retenus bénéficieront de l’accompagnement d’experts en design, communication et tourisme pour développer leurs propositions.

Les projets seront présentés le 2 mai prochain devant un jury, suivie des délibérations et de l’annonce des trois lauréats et l’adoption du projet gagnant comme identité visuelle officielle du programme “Tunis, capitale du tourisme arabe 2027”.