Le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC) annonce le lancement de la 13ᵉ édition du Concours National du Meilleur Emballage « Tunisia Star Pack 2026 ».

D’après un communiqué, publié lundi, par le PACKTEC, ce concours, qui s’adresse aux entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages, aux agences de communication, aux designers et aux artisans, porte sur les emballages primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que les accessoires d’emballage, les matériaux et les systèmes de conditionnement.

« Cette édition met en lumière les solutions d’emballage les plus performantes développées par les entreprises et les designers, tout en valorisant la capacité du secteur tunisien à répondre aux exigences des marchés internationaux et aux nouveaux enjeux liés notamment à la durabilité et à l’économie circulaire », a souligné le Centre, appelant les professionnels intéressés de ce concours à s’inscrire via le lien www.packtec.tn/concours/, au plus tard le 2 mai 2026

Il importe de noter que les produits candidats au Grand Prix Tunisien de l’Emballage seront évalués à travers deux grandes catégories, à savoir « Visuel de l’Emballage », qui concerne l’aspect esthétique et marketing de l’emballage (en prenant en considération les critères innovation, attractivité sur le point de vente, capacité à susciter l’acte d’achat…) ; et la catégorie « Technique », laquelle met l’accent sur la performance fonctionnelle et industrielle des emballages.

Le PACKTEC a fait savoir, en outre, qu’un prix spécial « Sustainable Packaging Awards » sera également, décerné à l’emballage ayant intégré de manière exemplaire les principes du développement durable dans sa conception.